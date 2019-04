Meesterdecorateur Pieter Porters van House of Porters trekt naar kasteelvilla in Schilde David Acke

08 april 2019

17u59 0 Antwerpen De bekende Antwerpse decorateur Pieter Porters trekt eind dit jaar naar Schilde. Daar kocht hij een kasteelvilla waar hij al jaren verliefd op was. Porters zal er zijn privé woonst in onderbrengen en klanten op afspraak ontvangen. “Het was een grap die al lang circuleerde dat we dat zouden kopen als we zouden wegtrekken uit Antwerpen, en kijk, die grap is uiteindelijk realiteit geworden.”

Na een zoektocht van een jaar en tientallen panden te hebben bezocht, heeft de Antwerpse meesterdecorateur Pieter Porters van House of Porters zijn droompand gevonden. Na dertig jaar zijn zaak te hebben gerund vanuit het centrum van Antwerpen, trekt hij eind dit jaar naar Schilde en dus niet naar Kapellen zoals heel Vlaanderen dacht na het zien van het VIER-programma ‘Huizenjagers’. In het programma deed Porters een bod op een kasteel in Kapellen. “Dat pand had heel veel mogelijkheden ondanks dat er nog enorm veel werk aan was. Eigenlijk had het alles wat ik zocht maar omdat het in parkgebied ligt, zag de gemeente het niet zitten dat we nog verder gingen uitbreiden. Omdat er te veel vraagtekens waren hebben we uiteindelijk voor een ander pand gekozen,” vertelt Pieter.

En dus trekt House of Porters naar Schilde. Voor Pieter geen onbekend pand. “Ik passeerde er regelmatig en was eigenlijk al lang verliefd op het pand. Het is van een architect die ik erg bewonder omwille van zijn oog voor details. Ondanks dat het huis pas 15 jaar geleden werd gebouwd, heb je het gevoel dat het er al honderd jaar staat en echt authentiek is.” Binnen House of Porters circuleerde dan ook de grap dat Pieter het ooit maar zelf moest kopen. Een grap die realiteit is geworden. De buitenkant zal volledig bewaard blijven zoals die is maar de binnenkant zal volledig verbouwd worden en opnieuw worden ingericht. “Ik hou van open ruimtes en nu zijn het allemaal kamers die te weinig verbondenheid hebben met elkaar. Alles moet organisch in elkaar kunnen overvloeien.”

In de kasteelvilla zal Pieter zelf zijn intrek nemen maar tegelijk ook klanten ontvangen op afspraak. “Mijn huis wordt tegelijk een soort showroom waar ik klanten kan laten zien wat ik doe in samenwerking met mijn partners. Bovendien heb ik vier slaapkamers met een eigen badkamer. Zo kunnen buitenlandse klanten perfect blijven slapen, al is het niet de bedoeling dat ik een B&B ga runnen,” lacht Pieter.

De kantoren, het magazijn en het atelier van House of Porters verhuist acht kilometer verder naar Wijnegem. “oorspronkelijk was ons doel om alles onder te brengen op één domein maar die zoekopdracht was veel te moeilijk geworden. Zoiets is onvindbaar in de regio die ik wilde. Maar met deze oplossing kan ik me absoluut verzoenen,” aldus Pieter.

Wanneer House of Porters in Antwerpen definitief de deuren sluit, is nog niet duidelijk.