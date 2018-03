Meer vakantieopvang voor zorgbehoevende kinderen 13 maart 2018

De stad Antwerpen gaat extra vakantieopvang voor kinderen met een zorgbehoefte ondersteunen. Dat is onder meer nodig omdat er te weinig plaatsen zijn via de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).





Antwerpen werkt samen met drie organisaties om het probleem aan te pakken: dienstverleningscentrum Sint-Jozef, orthopedagogisch centrum Katrinahof en vzw Voluntas. Tijdens de paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie van dit kalenderjaar zullen ze 1.346 opvangdagen aanbieden. Dat komt neer op aangepaste opvang voor 80 à 100 kinderen die niet zonder zware zorg kunnen.





De stad coördineert de samenwerking en trekt een bepaald budget uit voor de drie partners. Koraal vzw is erbij gehaald om op de speelpleinen zoveel mogelijk kinderen mét en zonder zorgbehoefte samen te laten ravotten. (PHT)