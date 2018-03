Meer geld voor handelaars 13 maart 2018

Het college verhoogt de toelage voor handelaarsverenigingen bij wegenwerken. Als ze initiatieven opzetten in het kader van wegwerkzaamheden, krijgen ze voortaan tot 15.000 euro. Vandaag is dat slechts 5.000 euro. Het argument van bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA) is dat winkeliers en horeca-uitbaters die vanuit een handelaarsvereniging acties organiseren, op die manier voor een aantrekkelijke en bedrijvige stad zorgen. Wie graag wil 0 weten welke initiatieven in aanmerking komen voor subsidies, surft best naar www.ondernemeninantwerpen.be. Acties moeten gericht zijn op een breed publiek en op de promotie van de eigen winkelkern. (PHT)