Meer dan 300.000 passagiers op Sint-Annaveer 14 juni 2018

Het veer aan de Sint-Annatunnel doet het goed. In de periode van juli 2017 tot april 2018 vervoerde het veer maar liefst 307.080 passagiers. Vooral tijdens de zomermaanden is het veer populair, zo blijkt uit de cijfers die Orry Van de Wauwer (CD&V) opvroeg aan de minister van Mobiliteit. Door uitdienststelling van de liften en roltrappen in de Sint-Annatunnel omwille van renovatiewerken, is het veer essentieel geworden. De CD&V pleit ervoor om het veer permanent over de Schelde te laten varen. "Antwerpenaren van beide oevers moeten hiervan gebruik kunnen blijven maken, ook als de renovatiewerken aan de Sint-Annatunnel achter de rug zijn", besluit Van de Wauwer. (DILA)