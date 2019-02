Meer dan 3.000 klimaatspijbelaars op de been in Antwerpen: “Ja, wij zijn burgerlijk ongehoorzaam. En terecht”

Het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg (16) kwam in Antwerpen meebetogen. Zij werd als een ware heldin onthaald. BJS

28 februari 2019

15u49 0 Antwerpen Drie- tot vierduizend spijbelende studenten zijn donderdagochtend door de Antwerpse straten getrokken om aandacht te vragen voor de klimaatzaak. Van de partij was ook het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg (16). Zij werd als een ware heldin onthaald. “Veel te lang zijn politici ermee weggekomen dat ze niets deden.”

“Oh my god! Daar is Greta. Kijk dan!” Alsof Julie D’Hondt (19) uit Deurne een superster van het kaliber Beyoncé of Justin Bieber heeft gespot: zo blij is ze met een glimp van de Zweedse met de vlechten die die als eerste begon te brossen voor het klimaat. Nét voor de mars zich op gang trekt, probeert ze nog een foto met Greta te versieren. Vergeefse moeite. De stewards van de organisatie vormen een menselijke ketting rond het klimaatmeisje. Niemand mag erbij. En al zeker geen opdringerige fotografen.

Toen de spijbelende klimaatscholieren vorige week donderdag in Brussel op straat kwamen, was Greta Thunberg er ook al bij. Na de mars is ze bij vrienden in de hoofdstad blijven logeren, want het protest in Antwerpen wilde ze niet missen. “Ik heb schoolvakantie en daarom stap ik in verschillende landen mee in klimaatmarsen. Vandaag is het Antwerpen, morgen het Duitse Hamburg. De klimaatmarsen blijven heel erg nodig. Veel te lang zijn politici ermee weggekomen dat ze niets deden om de klimaatcrisis te bestrijden. We zullen ervoor zorgen dat ze daar niet meer mee wegkomen.”

De opkomst voor de eerste nationale klimaatmars in Antwerpen leek om negen uur aan de magere kant. Maar wanneer de mars zich om iets na halftien op het Operaplein op gang trok, stroomde het volk massaal toe. De Antwerpse politie - een manifestant beweerde stellig dat die altijd naar beneden afrondt - spreekt van 3.000 deelnemers. Volgens de organisatie waren het er 4.000.

De sfeer zat er donderdagochtend in ieder geval goed in. De brossende scholieren scandeerden vurige slogans als ‘What do we want? Climate Justice. When do we want it? Now!’ en droegen bordjes met daarop ludieke boodschappen als ‘Dinosaurs thought that they had time too’ of ‘Don’t Trump the planet’. Onder de betogers vanmorgen ook heel wat bekende koppen. Vooral politici: Bruno Tobback (sp.a), Inga Verhaert (sp.a), Wouter Van Besien (Groen), Mieke Vogels (Groen) en Peter Mertens (PVDA). Misschien hebben we niet goed opgelet, maar leden van het Antwerpse schepencollege zagen we niet. Wel ontving Antwerps schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) na de middag een delegatie van de organisator Youth for Climate in - kan het symbolischer? - het EcoHuis in Borgerhout.

Eindigen deed de klimaatmars op de Groenplaats, waar nog speeches werden gehouden. “Men wil ons wijsmaken dat wat we doen overdreven is, maar wat ik overdreven vind is een klimaatopwarming van 3 graden waar we met het huidige beleid naartoe gaan”, stak Warre Germis van Youth for Climate van wal. “Er is een transitie nodig naar een ecologische maatschappij. De alternatieven zijn er, het draagvlak is er. Wat ontbreekt, is politieke moed. In Antwerpen krijgen we alvast de kans om mee te schrijven aan het klimaatplan en we gaan die kans grijpen. We moeten het beleid veranderen, nu.”

Ook een strijdvaardige Anuna De Wever, de bezielster van Youth for Climate, nam het woord. “We zijn burgerlijk ongehoorzaam, dat klopt. En er zijn twee manier hoe politici hiermee kunnen omgaan. Of ze blijven zagen dat we terug naar school moeten, of ze maken werk van een ambitieus klimaatplan. If you want us to work, work yourself!”

Het mag duidelijk zijn: van ophouden willen de brossende jongeren absoluut niet weten. De negende editie van de klimaatmars, volgende week donderdag, gaat door in Louvain-La Neuve.