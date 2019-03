Meer dan 10.000 mensen lopen Urban Trail Jan Aelberts

17 maart 2019

Meer dan 10.000 mensen hebben zondag de Urban Trail in Antwerpen gelopen. “Het zijn er iets minder dan vorig jaar”, zegt de organisatie. “De laatste twee weken hebben we andere jaren nog een pak inschrijvingen, nu haakten mensen door het slechte weer af.”

Voor het eerst lagen start en finish op de Gedempte Zuiderdokken aan ’t Zuid. De route, 7 of 13 kilometer lang, liep opnieuw langs de highlights van onze stad. Het Centraal Station, brouwerij De Koninck, Café Local. The Jane werd geschrapt. De sterrenzaak van Sergio Herman en Nick Bril kampte anderhalve week geleden met een brand. Er wordt volop gewerkt om de zaak te heropenen in april.