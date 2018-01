Meer dan 1.300 fietsers (20%) gaan in de fout 23 januari 2018

02u33 0 Antwerpen Na 8 weken van controles op fietsers heeft de Antwerpse politie een balans opgemaakt: van de 6.385 fietsers die werden aangesproken, ging 20 procent (1.313 fietsers) in de fout. De meeste overtredingen werden vastgesteld tijdens de sensibiliseringscampagne.

Eind november kondigde de politie aan dat ze in twee fases zou gaan optreden tegen asociaal en onveilig gedrag van fietsers: de eerste weken hielden de wijkteams sensibiliseringsacties, nadien werd er ook geverbaliseerd.





De Fietsersbond vond de timing van de actie ongelukkig gekozen omdat er recent drie fietsers in het Antwerpse verkeer waren omgekomen. "In plaats van de schuld bij de fietser te leggen, zou de stad beter investeren in betere infrastructuur", klonk het. Maar de politie hield voet bij stuk: "Er is wel degelijk een probleem met foutief en gevaarlijk fietsgedrag."





Na acht weken van controles wordt een eerste balans opgemaakt. In totaal werden 6.385 fietsers gecontroleerd, 1.313 (20%) begingen een overtreding. Tijdens de sensibiliseringsacties ging 32% (960) van de gecontroleerde 2.920 fietsers in de fout. Zij kregen een waarschuwing. Volgens de politie was de actie succesvol want tijdens de repressieve periode ging slechts 10,1% (353) van de 3.465 gecontroleerde fietsers nog in de fout.





De vaakst voorkomende overtreding was fietsen tegen de rijrichting, maar liefst 636 (482 tijdens de sensibiliseringscampagne, 154 kregen een boete) van al de gecontroleerde fietsers maakten deze fout. Vooral op de Grotesteenweg in Berchem kwam dit vaak voor.





403 fietsers (336 tijdens de sensibiliseringscampagne, 67 kregen een boete) reden rond zonder of met gebrekkige fietsverlichting.





Vooral rond het Stadspark kwam deze overtreding voor. 102 fietsers reden op het trottoir, 81 fietsers negeerden het verkeersbord en 68 fietsers werden betrapt toen ze door het rode licht reden. 21 fietsers waren bezig op hun gsm tijdens het fietsen.





De komende tijd blijft de politie onverminderd verder controleren. "Want wie zich aan de afspraken en verkeersregels houdt, voorkomt frustratie bij de medeweggebruikers en draagt zo bij aan een veilig verkeer." (BJS)