Meer cocktails, meer groen, meer ambiance: Bar Noord licht al tipje van sluier voor komende zomer ADA

04 februari 2019

12u01 1 Antwerpen Op vrijdag 5 april zwaait Bar Noord opnieuw de deuren open met een groot feest. De populaire zomerbar kondigt een aantal vernieuwingen aan. Zo wil de zomerbar zich nog meer profileren als echte cocktailbar in een urban jungle setting.

Wie voor de muziek zal zorgen op het openingsfeest, houdt de organisatie voorlopig nog even geheim. Wel laat organisator Sven Wille weten dat Bar Noord enkele veranderingen zal ondergaan. “Dit jaar willen we ons met Bar Noord nog meer op de kaart zetten als zomerse cocktailbar. We hebben hiervoor de hulp ingeroepen van Belgisch kampioen bartending 2015 Jurgen Nobels van Dorst. Deze top mixologist zal voor ons vijf verschillende mojito’s fabriceren waaronder ook een alcoholvrije variant. Ook nieuw op de cocktailkaart zijn de Moscow Mule en de Asian Mule in samenwerking met die andere mixologist Paul Morel. Al deze cocktails zullen zowel per glas als in kan verkrijgbaar zijn. Ook de menukaart krijgt een upgrade.”

Nieuwe huisstijl

Ook de huisstijl zal lichtjes anders zijn dan vorig jaar. Dat is nu al zichtbaar aan de website en de Facebookpagina van Bar Noord. “We gaan voor meer kleur en vooral veel meer groen. Dit mag je letterlijk nemen. Planten zullen de zomerbar kleuren als een ware urban jungle.” En ook de infrastructuur zal in die mate aangepast worden om nog beter grote groepen mensen te ontvangen voor bijvoorbeeld verjaardagen, babyborrels of bedrijfsrecepties.

Op Facebook werd het openingsfeest al aangekondigd en ondertussen zijn al meer dan duizend mensen geïnteresseerd in het evenement. “We zijn duidelijk niet de enige die de lentekriebels al beginnen voelen”, aldus Sven.

Voor dit nieuwe seizoen is de zomerbar nog op zoek naar nieuwe medewerkers. Iedereen die zin heeft om dit seizoen mee te draaien kan zich aanmelden op www.barnoord.be.