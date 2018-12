Medaillewinnaar geeft skiles aan kinderen op Aspen Dieter Lizen

02 december 2018

Xander Vercammen (22), die zilver won op op de Jeugd Olympische Spelen van Lillehammer in 2016 kwam zaterdag een exclusieve skiles geven aan jonge skiërs op de skipiste van Aspen. Hij leerde hen enkele bijzondere kneepjes in het alpineskiën en enkele eerste tricks op de boxen en jumps. Vercammen is niet enkel een crack in alpineskiën, hij doet ook mee voor de prijzen in de cross, een discipline waarin vier skiërs gelijktijdig tegen elkaar racen op een skipiste met hindernissen. “Als jullie zelf ooit echt voor topsport willen gaan in het skiën, moeten jullie vooral heel veel kilometers doen: oefenen, oefenen en nog eens oefenen!”, drukte hij de 12-jarige skiërs op het hart.