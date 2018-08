Mechelsepleinfeesten deze keer dubbel zo lang 22 augustus 2018

02u35 0 Antwerpen De Mechelsepleinfeesten beginnen morgen opnieuw op en rond een van de meest bruisende horecapleinen van de binnenstad. Tot en met zondag kan je er op een tiental plekken genieten van poëzie, jazz, een mosselsouper, dansavonden, comedy en theater. De meeste cafés, zoals Barbossa, Korsakov, Kapitein Zeppos, de Serre, de Pallieter en de Boer van Tienen doen mee, maar ook elders is er wat te beleven.

"De Mechelsepleinfeesten waren vroeger een traditie die een hele week duurde, dus zo gek is het niet dat we van twee dagen nu naar vier dagen gaan", zegt Beestenbos-cafébaas Wolfram Ghesquière, die samen met eventbureau Stalker de feesten organiseert. "De Mechelsepleinfeesten, dat is voor mij een van de grootste buurtfeesten van 't stad. Heel Antwerps van karakter: vrijgevochten, koppig, divers en open, net zoals de buurt zelf." De buurt wordt heel erg betrokken bij de feesten. "Het is het derde jaar dat ik mee de organisatie doe en je merkt dat het enthousiasme elk jaar groter wordt, zowel bij de buurtbewoners als de deelnemende horecazaken en organisaties", zegt Wolfram. "Omdat we de geluidsoverlast willen beperken, zijn de elektronische dj-sets naar het achterplan geschoven. In de plaats komen er optredens van jazzartiesten zoals Brzzvll en van zanger Stef Kamil Carlens."





Comedy en theater

Dit jaar is er ook een extra luik op donderdag: een afterwork- en comedyavond van de Arenberg. "Vitalski zal die avond presenteren, met comedy geselecteerd door Nigel Williams. Op zondag houden we dan weer een samenwerking met Tutti Fratelli." Het toneelgezelschap van Reinhilde Decleir zal fragmenten spelen uit 'Ctrl+ Esc' en 'Verdrongen' van Het Gevolg. In het theaterstuk Madame Fortuna tonen acht Arabische acteurs, stuk voor stuk vluchtelingen uit door oorlog geteisterde landen zoals Syrië en Irak, waarom we onze dromen verliezen. Het stuk is een regie van Hussein Al-Khalidi. Het volledige programma van de Mechelsepleinfeesten vindt u op Facebook. (DILA)