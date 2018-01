Mecenas betaalt afscheid asielzoeker PARTNER SLACHTOFFER PAARDENMARKT KRIJGT EXCUSES VAN BURGEMEESTER PATRICK LEFELON

19 januari 2018

02u38 0 Antwerpen Vanmiddag nemen de vrienden en kennissen afscheid van Sahil Noor Ahmad. De 26-jarige Afghaanse jongeman verongelukte maandagnacht bij de ontploffing op de Paardenmarkt. Zijn lichaam wordt zondag gerepatrieerd. Een Afghaanse mecenas betaalt de repatriëring. Het Vlaamse slachtoffer, Paul Van Laerhoven, wordt volgende dinsdag begraven in Halle-Zoersel.

De vrienden van Sahil Noor Ahmad hadden dinsdag een steunoproep op sociale media gelanceerd. Zij willen zijn stoffelijke overschot naar zijn thuisland Afghanistan overbrengen maar de mannen leven zelf van een minimum inkomen en kunnen de repatriëring niet bekostigen.





Utmantzai Khaystagul: "Vandaag heeft een Afghaanse man gereageerd op onze oproep. Hij zal de repatriëring betalen. Sahil Noor Ahmad heeft in België geen enkele familie, dus het zou triest zijn dat hij hier begraven wordt. Wij zijn nog volop op zoek naar zijn familie in zijn geboortestad Mazar-i-sharif zodat zij het stoffelijke overschot in ontvangst kunnen nemen."





Vanmiddag zal in de moskee op de Sint-Bernardsesteenweg een afscheidsmoment plaatsvinden. Het stoffelijke overschot zal dan zondagmiddag via Turkije naar Afghanistan gerepatrieerd worden. Zowel de vrienden uit Antwerpen als uit Maasmechelen, waar Sahil officieel in een opvangcentrum stond ingeschreven, hadden op een afscheid in België aangedrongen.





Het andere slachtoffer, Paul Van Laerhoven (39), krijgt aanstaande dinsdag een begrafenis in de Sint-Martinuskerk in zijn geboortedorp Halle-Zoersel. Dat maakte zijn familie bekend.





Onzekerheid

Frédéric Monsieur, de partner die naast Paul in de zetel zat toen hun appartement op de Paardenmarkt instortte, kreeg gisteren excuses van burgemeester Bart De Wever. Frédéric overleefde de ontploffing en mocht maandagnacht al naar huis. Hij vernam uren later via de media dat zijn man Paul het niet had gehaald.





De Wever: "Ik was die nacht aanwezig in de commandobus van de brandweer. De zoektocht naar vermisten en de onduidelijkheid over hun identiteit is jammer genoeg voortdurend een onderwerp. Die onzekerheid is verschrikkelijk voor familie en vrienden. Het is spijtig dat u dat dramatische nieuws dan via de media hebt moeten vernemen. De dienst Slachtofferhulp had u van dichterbij moeten bijstaan."





Frédéric Monsieur aanvaardt de excuses van burgemeester De Wever en gaat graag in op zijn aanbod tot een gesprek. "Uit de gemaakte fouten kunnen lessen worden getrokken, zodat andere slachtoffers erdoor geholpen worden", zo deelde Frédéric Monsieur mee op zijn Facebook-pagina.