Mazoutdieven gevat dankzij alerte bewoner Sander Bral

04 januari 2019

Een bewoner zag donderdagavond vanuit zijn appartement aan de Charles De Costerlaan op Linkeroever twee mannen aan een vrachtwagen staan. Ze probeerden zichtbaar mazout te stelen. De getuige belde meteen naar de politie. Tijdens de oproep stapten de verdachten in een bestelwagen en vertrokken. Tijdens het aanrijden kreeg één van de aangestuurde politieploegen een voertuig in de gaten dat aan de beschrijving voldeed. De bestelwagen werd aan de kant gezet en de twee inzittenden werden gecontroleerd. Ze kwamen wel degelijk in aanmerking voor de feiten. Bovendien waren ze gekend bij de politiediensten en was één van hen vrij onder voorwaarden. Hij had één van die voorwaarden geschonden omdat hij buiten was tussen 20u en 6u. Het duo van zestien en negentien jaar werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.