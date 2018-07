Maxime opent winkel met elektronische steps 31 juli 2018

02u33 0 Antwerpen Als het van Maxime Danielli (31) afhangt, rijdt iedereen straks met een e-step rond. Hij opende de eerste shop in de Jezusstraat en verkocht onmiddellijk vier steps.

Het is een beetje een angstige gedachten maar met een step in de duurdere categorie kan je tot 65 kilometer per uur halen. "Maar dat is verboden in België, je mag maximum 25 kilometer per uur gaan en je bent eigenlijk gebonden aan de fietspaden", vertelt Danielli. Hij haalde de mosterd in Los Angeles toen hij op vakantie was. "Dat was begin dit jaar en ik zag dat die al volledig ingeburgerd was. Ook in Brussel rijden ze al rond, maar Antwerpen hinkte achterop. Ik kocht er twee voor mij en mijn vrouw om te testen. Maanden hebben we onze auto niet meer aangeraakt. Voor ons was het echt een eye-opener. Ik reed er zelfs van hartje Antwerpen mee naar Beveren, geen probleem. Daarom heb ik besloten de eerste shop te openen in Antwerpen."





De step moet vooral het gemak verhogen van net die laatste kilometers bij een pendeltrip. "Op de trein, tram, bus, in de auto, het is bijzonder handig om overal mee te nemen. Het weegt een tiental kilo en het is gemakkelijk op te plooien. Er zijn geen speciale vaardigheden nodig. "Zelfs tachtigjarigen kunnen het."





Een elektrische step heb je tussen de 500 en 2.500 euro. "Het grote verschil is de batterij. Een goedkopere step zal 10 tot 15 kilometer mee gaan, een duurdere tot 70 kilometer." (NBA)