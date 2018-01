Maud Vanhauwaert voorgesteld als stadsdichter 26 januari 2018

02u41 0 Antwerpen Stadsdichter Maarten Inghels heeft in het Paleis op de Meir de fakkel officieel overgedragen aan Maud Vanhauwaert. Gedurende twee jaar zal de dichteres haar verzen en gedichten loslaten op Antwerpen.

Dat Vanhauwaert met veel goesting aan haar termijn als stadsdichteres begint, bleek uit haar toespraak. "De enige regels waar ik me de komende twee jaar aan zal houden, zijn de versregels. En een beetje aan de verkeersregels," voegde ze er nog aan toe.





Met Maarten Inghels had Antwerpen een ietwat timide dichter die de kunst van de poëzie op originele manier tot de Antwerpenaar bracht. Geen gedichten op muren maar op zakdoeken en zelfs als tatoeage op de huid van Antwerpenaars. Die weg lijkt Maud niet in te slaan, al heeft ze nog geen voorgekauwd traject. "Ik speel graag met verwachtingen. Wanneer je het ene verwacht, draai ik het roer om. Ik ben ook actief in de theaterwereld dus ik hou er wel van om poëzie en performance in elkaar te laten vloeien."





Poëzie toegankelijk maken voor iedereen is een voornemen maar absoluut geen doel op zich. "Ik voel me niet als een missionaris die iedereen van gedichten moet leren houden."





Een eerste idee waar de inwijkeling uit Veurne mee speelt is het concept van de witruimte. "Er zijn al zoveel woorden in Antwerpen en er wordt al zoveel gesproken dat ik het idee van witruimte heel interessant vind. Het schenken van ademruimte in de overvolle agenda en plaats maken voor verbeelding. Dat lijkt me wel wat."





Schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens is erg tevreden met de keuze die een vierkoppige jury maakte. "Toen de adviescommissie me vertelde over hun keuze, verwoorden ze perfect het enthousiasme dat Maud typeert. Als je haar vandaag bezig hoort, dan kan je alleen maar concluderen dat ze de juiste keuze gemaakt hebben." (ADA)