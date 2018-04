Massimiliano Milano Andrea vijfde in marathon van Antwerpen 23 april 2018

04u41 0 Antwerpen De Italiaanse Antwerpenaar met de klinkende naam Massimiliano Andrea Milano finishte zondag op de Grote Markt als vijfde in de Antwerp marathon.

Voor Massimilliano Andrea Milano was het een thuismatch in Antwerpen. Zowat heel de race liep hij eenzaam in vijfde positie. Uiteindelijk finishte hij in 2u33'50.





"Dit is toch een beetje mijn stad. De marathon passeert zelfs aan mijn huis, exact aan het 21km-punt. Ik woon en werk al twaalf jaar in Antwerpen, bij het bedrijf Federal Mogul en mijn favoriete trainingslocatie is het Middelheimpark", zei de 46-jarige Italiaan. "Mijn tijd viel dik tegen. Omdat ik in de halve marathon van Torino onder de 1u10 had gelopen, dacht ik wel dat ik nog eens onder de 2u30 zou kunnen duiken. Twee jaar geleden liep ik hier nog dik drie minuten sneller en in de marathon van Parijs liep ik al eens 2u29. Ik moest heel de race alleen afwerken omdat er weinig lopers van mijn niveau meededen en de nummer vier was echt wel veel sneller. Vorig jaar in november was ik nog de beste in mijn leeftijdsklasse in de marathon van New York. Mooi om vijfde te worden. Dat wel. Maar ergens vind ik het wel jammer dat de bezetting niet iets sterker was. Eigenlijk zou de marathon in Antwerpen nog groter mogen worden. Als loopstad kan Antwerpen zeker wedijveren met de andere grote marathonsteden in Europa. Zo'n prachtstad verdient een grote marathon. Straks loop ik nog mee in de Ten Miles. Dat wil ik echt niet missen. Het zou kunnen dat ik snel loop, het zou kunnen dat ik traag loop. We zullen zien hoe de benen gerecupereerd zijn", grijnsde hij.





Tom Van Dyck uit Braschaat finishte dertiende in 2u43'56. "Ik zat helemaal kapot op het einde. Eerlijk gezegd had ik op een iets snellere tijd gehoopt, maar het zat er gewoon niet in. In het begin probeerde ik mee te gaan met de snelste vrouw, Soccol (die zou opgeven na 26km, red.), omdat ik wist dat zij voor een tijd van rond de 2u38 liep. In Eindhoven liep ik in oktober vorig jaar nog 2u38'02. Maar ik kon haar niet meer volgen in de tunnel. Het was zwaar. Ik train in Brasschaat bij trainer Staf Van Dyck in de groep met Nick Van Peborgh en co." (BSE)





