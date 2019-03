Massale knokpartij met messen, hamers en staven: parket eist tot 6 jaar cel De aanleiding van de vechtpartij was een banaal incident rond een fout geparkeerd voertuig BJS

13 maart 2019

18u05 0 Antwerpen Zes gewonden, waarvan twee met diepe messteken. Dat was de balans van een massale knokpartij in 2017 op het Antwerpse Kiel. Tien beklaagden, leden van twee rivaliserende families, stonden woensdag terecht. Ze riskeren tot zes jaar cel.

De aanleiding voor de knokpartij op 6 september 2017 is een incident tussen de families B. en C. rond een fout geparkeerd voertuig ter hoogte van Pita Palace op de hoek van de Julius De Geyterstraat en de Sint-Bernardsesteenweg. Er wordt over en weer gescholden en langs beide kanten vallen klappen. Eén van de betrokkenen trekt zelfs een neppistool.

De drukke wijk het Kiel haalt opgelucht adem wanneer de clans B. en C. na de schermutseling vanzelf weer uit elkaar gingen. Maar de confrontatie blijkt slechts de voorbode van groter onheil.

Na het incident blaast de familie C. verzamelen op het Alfons De Cockplein, van waaruit ze met verschillende auto’s naar de woonplaats van de clan B. in de Werbrouckstraat trekken. Op straat komt het tot een tweede confrontatie met leden van de familie B., die hun rivalen lijken op te wachten.

Een omstaander kan het incident op camera vastleggen. Op de beelden is te zien hoe de Werbrouckstraat op klaarlichte dag in een slagveld verandert. Een twintigtal mannen gaat elkaar te lijf met staven, messen en een hamer. De balans is zwaar. In totaal vallen zes gewonden. Twee van hen worden met messteken afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een van de zwaargewonden is Bilal C. (23). Hij krijgt vier messteken in de borst. Zijn long is doorboord. De twintiger wordt in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij tien dagen lang verschillende ingrepen moet ondergaan.

Vanmorgen, anderhalf jaar na de massale vechtpartij, stonden tien leden van beide families voor de correctionele rechtbank in Antwerpen, waar ze zich moesten verantwoorden voor bendevorming, verboden wapendracht en opzettelijke slagen en verwondingen. De procureur vorderde voor het merendeel van de beklaagden celstraffen tussen 4 en 18 maanden effectief.

Twee beklaagden - Moustapha B. (51) en Abdelmouniam B. (22) - riskeren dan weer fors zwaardere straffen: respectievelijk 6 en 5 jaar cel. Zij worden vervolgd voor poging tot doodslag omdat zij de messteken zouden hebben toegebracht.

Het gros van de pleidooien wordt op 10 april gevoerd. Advocaat Sam Vlaminck nam woensdag wél al het woord. Hij verdedigt de neergestoken Bilal C., die zelf een jaar celstraf riskeert voor zijn betrokkenheid bij de vechtpartij.

“Ik vind dat mijn cliënt moet worden vrijgesproken”, zegt Vlaminck. “In de Werbrouckstraat heeft mijn cliënt enkel willen bemiddelen. Hij was ongewapend en had in geen geval de intentie om fysiek geweld te gebruiken. Het waren anderen die zaak hebben laten escaleren. De weinige klappen die mijn cliënt tijdens het gevecht heeft uitgedeeld, waren zuivere wettige zelfverdediging.”

Vlaminck eist voor zijn cliënt ruim 20.000 euro schadevergoeding. “En dat is niet overdreven”, vindt de advocaat. “Het mag een wonder heten dat mijn cliënt het allemaal nog kan navertellen.”