Massagesalon wordt gezellig buurtcafé 24 februari 2018

02u33 0 Antwerpen Zondag opent Iphy Dubois (26) samen met haar (stief)papa Pieter Mullie met Bar Brut een buurtcafé annex wijn- en bierbar in de Londenstraat. Het pand was vorig jaar nog een massagesalon maar dat verleden is nergens meer te bespeuren.

Pieter Mullie, nu nog manager in de Burgerij, stond in 2009 mee aan de wieg van café Batavier vlak aan het MAS en werkte ook in de bruine kroeg 't Oud Arsenaal. Iphy studeerde fotografie in Gent, maar ze rolde intussen helemaal in de horeca. "Na een vakantiejob op het terras van de Batavier werkte ik in een aantal toprestaurants in de bediening. In Gent ging ik aan de slag bij de bekroonde topchefs Kobe Desramault en Michaël Vrijmoed. In Antwerpen werkte ik voor Seppe Nobels Graanmarkt 13 en hielp ik In de Balans mee opstarten." Bar Brut moet vooral een gezellig buurtcafé worden waar iedereen welkom is, maar Iphy heeft wel wat tips meegenomen uit de sterrenrestaurants. "We gaan hier prat op een persoonlijke bediening en stellen graag verschillende wijntjes voor aan tafel. We verkopen een selectie natuurwijnen maar ook speciale flessen van zeer uitgesproken druiven. Ik ben nog geen volbloed sommelier maar wil mijn passie voor wijn met deze bar nog aanwakkeren", zegt Iphy. "Onder de aperitiefhapjes vind je naast gedroogde worst ook chips met kaviaar of een kaasplankje van Van Tricht." Het café opent nu zondag om 16u de deuren en zal in de week geopend zijn vanaf 12u, behalve op woensdag. (DILA)