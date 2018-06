MAS strikt pas ontdekt schilderij Michaelina Wautier 19 juni 2018

Het MAS verwelkomt een nieuw meesterwerk van Michaelina Wautier (1604-1689), de leading lady van de barok. 'Elk zijn meug' werd eerst toegeschreven aan Jacob Van Oost, maar het was experte prof. Katlijne Van der Stighelen die na onderzoek moest vaststellen dat het genretafereel wel degelijk van de hand van Wautier was. Dat het schilderij erkend werd als een werk van Wautier, is erg belangrijk. In die periode was het heel uitzonderlijk dat een vrouwelijke kunstenaar kon leven van haar schilderwerk. De meeste dames maakten slechts kleine werken in de marge. Wautier schilderde daarentegen enorme werken en kon verscheidene genres op doek vastleggen. Ze zou ook over een atelier beschikt hebben waar ze haar schilderijen maakte. Het pas ontdekte genretafereel is 65 op 83 centimeter groot en brengt twee jongens in beeld. Het is een illustratie van het spreekwoord 'Elk zijn meug' of 'ieder zijn deel'. 'Elk zijn meug' werd op 17 mei 2018 aangekocht door The Phoebus Foundation en wordt tijdelijk toegevoegd aan de tentoonstelling in het MAS. De expo 'Michaelina, de leading lady van de barok' kadert in het festivaljaar 'Antwerpen barok. Rubens Inspireert'. (ADA)