MAS schat waarde verzamelobjecten Jaap Kruithof: "Vooral emotionele en filosofische waarde"

25 februari 2019

16u57 1 Antwerpen Het MAS presenteerde de resultaten van een waarderingsonderzoek van de collectie van Antwerps filosoof Jaap Kruithof aan de Vlaamse museumsector. Hij verzamelde 10.000 objecten die velen nooit zouden bewaren. Na zijn overlijden verkreeg het MAS zijn collectie en deed het vorig jaar een waardestellingsonderzoek om te bepalen wat er met de verzameling moet gebeuren.

De conclusie van het onderzoek: de grootste waarde is de filosofische waarde. “Jaap Kruithof heeft als maatschappijcriticus veel losgemaakt in de Vlaamse samenleving van de jaren 1960 tot 2000. De collectie geeft mooi weer hoe hij dacht over de ‘waarde van dingen’,” klinkt het. De Collectie Jaap Kruithof heeft daarnaast ook een sterk emotioneel potentieel. Het zijn de spullen die voor vele mensen herkenbaar zijn, als ze opgroeiden in België of West-Europa, omdat ze doen denken aan de spullen van ouders of grootouders.

Maar de cultuurhistorische waarde en het cultuurhistorische potentieel van de Collectie Jaap Kruithof als geheel is beperkt. Met deze informatie zal het MAS aan de slag gaan om een bestemmingsvoorstel uit te werken voor De Collectie Jaap Kruithof.