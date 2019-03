MAS opnieuw decor voor Port of Antwerp Triathlon Festival ADA

07 maart 2019

15u15 0 Antwerpen Op zondag 23 juni vindt de tweede editie van het Port of Antwerp Triathlon Festival plaats. In de omgeving van het Eilandje zullen sportievelingen kunnen deelnemen aan dit unieke sportevent. De stadstriatlon wil iedereen aanspreken en moet de grootste van België worden. Zwemmen doen alle deelnemers in de dokken aan het MAS.

Deze stadstriatlon wil het grote publiek bereiken door sport en beweging aan sfeer en beleving te koppelen. Naast de klassieke kwartafstand is er een fun race voor de onervaren deelnemer. Voor de fun race moeten deelnemers geen gespecialiseerd materiaal hebben. Verkleed? Op een stadsfiets? Schoolslag? Niks moet, alles mag. Zo wil de organisatie aantonen dat triatlon laagdrempelig is en ook niet-competitief kan beoefend worden. Sporters beleven meer en daarvoor bieden we sport voor iedereen aan binnen een uniek urban kader.

Wereldtop aanwezig

Maar ook de wereldtop zal naar Antwerpen afzakken, voor een manche van de World Cup. Het is na bijna 20 jaar afwezigheid nu de tweede keer dat een wedstrijd van dit niveau wordt georganiseerd in België. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen behoren er Belgen tot de wereldtop. Johan Druwé, voorzitter Triatlon Vlaanderen: “Triatlon is al jaren op rij de snelst groeiende sport in Vlaanderen, met meer dan 12.000 unieke deelnemers die elk jaar aan de start van een triatlon komen. De sport is voor alle leeftijden en niveaus, van 6 tot 99 jaar en van beginner tot topsporter met aangepaste wedstrijden en afstanden voor elke categorie.”

Meer info en inschrijven via www.antwerptriathlon.be.