Mars op Bosuil ter ere van Manu en Adil Vrienden houden eerbetoon aan verongelukte Antwerpfans Manu en Adil BJS

16 december 2018

11u29 0

Manu Ravignot (32) en Adil Ziani (29), die vorig weekend omkwamen bij een verkeersongeval in Deurne, hebben zaterdagavond een mooi eerbetoon gekregen. Familie en vrienden hielden een herdenkingsmars naar het Bosuilstadion, de tweede thuis van de overleden Antwerpfans.

Zaterdagavond 19u. Een honderdtal mensen blaast verzamelen aan supporterscafé The Great Old op de Ter Heydelaan in Deurne. Ze halen warme herinneringen op aan Manu en Adil. Ook over Sheila Van Noten (30), Manu’s vriendin die na het ongeval in het ziekenhuis belandde, wordt druk gesproken. We vangen hoopvolle geluiden op: de jonge moeder van drie zou voorzichtig op prikkels reageren.

Na een halfuurtje vertrekken de aanwezigen onder politiebegeleiding in colonne naar het Bosuilstadion, waar Antwerp het tegen Waasland-Beveren opneemt. Ze dragen een spandoek met het opschrift “YNWA (You Never Walk Alone, red.) Manu – Adil”.

“Manu en Adil waren beide fervente Antwerpsupporters”, vertelt Shelley Aerts, een van de initiatiefnemers. “Om hen te eren, wilden we iets speciaals doen. Vandaar deze mars. Ook in het stadion zullen Manu en Adil herdacht worden. Het doet deugd om met zoveel vrienden samen te komen.”

Het ongeval waarbij Manu en Adil het leven lieten, gebeurde in de nacht van 7 op 8 december op de Ruggeveldlaan, ter hoogte van het viaduct van de E313. Het gezelschap had in Schoten de heropening van café De Stella, dat door Sheila’s moeder wordt uitgebaat, gevierd. Om onbekende reden ging hun Volkswagen van de baan af.