Marktkramers Graanmarkt moeten tijdelijk verhuizen 25 januari 2018

Op maandag 29 januari start het district Antwerpen met de heraanleg van de Graanmarkt. Daardoor zullen de marktkramers van de zondagse Vogelenmarkt die daar staan, vanaf februari tijdelijk moeten verhuizen. Ze krijgen voor de duur van de werken een plaats op de Tabakvest of Oudevaartplaats. De meeste handelaars zullen een plaats krijgen in het verlengde van de huidige marktlocatie Tabaksvest. De werken zullen enkele maanden duren en afgerond worden in juli. Nadien kunnen de marktkramers dan hun vertrouwde stek op de Graanmarkt weer innemen. Bij de werken krijgt de Graanmarkt nieuwe bestrating. De boomwortels krijgen meer groeikansen door rond de bomen het terrein wat op te hogen. (DILA)