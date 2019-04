Markt van Morgen toont beste werk van creatief Antwerpen Jan Aelberts

14 april 2019

16u40 0 Antwerpen Terwijl dj’s voor de muziek zorgden, toont en verkoopt creatief Antwerpen vandaag zijn werk op de Markt van Morgen in de Kloosterstraat.

Ondanks het kille weer brengt de eerste editie van dit jaar een pak mensen op de been. Dertig nieuwe geselecteerde ontwerpers van mode, juwelen, grafisch werk en interieur houden hun stand open. De Markt van Morgen geeft, zoals de naam al doet vermoeden, nieuwe en beginnende ontwerpers en kunstenaars de kans hun werk aan de man te brengen. De markt in de Koosterstraat is nog open tot 18 uur vanavond.