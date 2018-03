Markgravelei blijft nog even onderbroken 08 maart 2018

De Markgravelei blijft not tot maandag 19 maart onderbroken. Een maand geleden zorgde een waterlek door bouwwerken in de straat voor een stevig grondverzakking. Een bouwkraan dreigde er eveneens in een put te belanden en een tiental huizen werden geëvacueerd. Sindsdien is de straat dus onderbroken. De aannemer zal eerstdaags een betonplaat storten en die zal dan een week moeten uitharden. Tegen 19 maart zou er dan terug verkeer mogelijk moeten zijn op versmalde rijstroken. Tegen 26 maart zou de situatie dan volledig hersteld zijn. (NBA)