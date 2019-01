Markgravebuurt niet onder de indruk van vernieuwd Tivoli-project: “Fundamenteel is er niets veranderd” BJS

29 januari 2019

17u27 0 Antwerpen Loopt de Markgravebuurt alsnog warm voor Tivoli, het bouwproject op de voormalige site van groothandel Cashwell? Supermarktketen Lidl – de eigenaar van de grond - hoopt van wel en begint met aangepaste plannen een ‘charmeoffensief’. Maar omwonenden zijn niet onder de indruk.

De plannen voor Tivoli - het bouwproject op de voormalige site van groothandel Cashwell tussen de Markgravelei, de Pyckestraat en de Van Trierstraat in Antwerpen – deden in het verleden heel wat stof opwaaien. Buurtbewoners zagen een supermarkt van Lidl van zowat duizend vierkante meter, appartementen, eengezinswoningen én lofts in hun dichtbevolkte woonwijk allesbehalve zitten.

In oktober 2015 besliste Lidl zélf om de stedenbouwkundige vergunning in te trekken. Samen met de supermarktketen werkte projectontwikkelaar Immpact de afgelopen jaren aan nieuwe plannen. Die worden morgen tijdens een buurtmarkt op de site aan de omwonenden voorgesteld.

“Op de 8.900 vierkante meter grote site komen in totaal 71 wooneenheden”, legt Jelle Roels, projectleider bij Immpact, uit. “Met 34 appartementen met één, twee en drie slaapkamers, 26 grondgebonden woningen en 11 lofts is het vernieuwde project drie units kleiner dan de vorige plannen. De nieuwe woonwijk krijgt er in totaal 3.320 vierkante meter groen bij.”

Mobiliteitsproblemen

Buren die vreesden dat het Tivoli-project voor grote mobiliteitsproblemen in de wijk zou zorgen, probeert ontwikkelaar Immpac nu te sussen. “Er zijn onder meer aanpassingen gebeurd aan de verkeersstromen en de in- en uitritten van de ondergrondse parkeergarage. Waar er voordien vijf verschillende kruisingen met het voetpad in de Markgravelei waren, hebben we nu alle verkeer gegroepeerd in één gemeenschappelijke toegang tot het project. Er komt een ruime doorsteek voor voetgangers en fietsers naar het binnengebied die sporadisch gebruikt zal worden voor leveringen van Lidl en vuilnisophaling.”

“In het vernieuwde woonproject komen in totaal 179 parkeerplaatsen waarvan 87 als buurtparking ter beschikking worden gesteld, 2 Cambio-wagens en 480 bovengrondse fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers.”

Charmeoffensief

In de Margravebuurt maakt het ‘charmeoffensief’ van Lidl en ontwikkelaar Immpact voorlopig weinig indruk. “Op de punten waartegen wij als buurt bezwaar hadden, zijn nu kleine aanpassingen gebeurd. Het is duidelijk dat Lidl de juridische obstakels eruit wil halen om het project er toch maar door te krijgen”, zegt bewoonster Joke Jacobs die zich ook engageert in het buurtcomité Tivoli2018. “Maar in wezen is er niets fundamenteel gewijzigd. Waarom heeft onze buurt een nieuwe supermarkt nodig? In de onmiddellijke omgeving zijn er al vijf gelegen. Extra vrachtwagens en nieuwe parkeerplaatsen in een wijk die qua mobiliteit al verzadigd is, kunnen we missen als kiespijn.”

Volgens Jacobs heeft de buurt er niets op tegen dat de site ontwikkeld wordt. “Maar we willen een verkeersvriendelijker project, met zo veel mogelijk groene ruimte en gemeenschapsvoorzieningen.”