Markante plekken ontvangen opnieuw 5.000 blokkende studenten David Acke

04 december 2018

18u32 0 Antwerpen Van 10 december tot eind januari blokken opnieuw duizenden studenten samen in Antwerpen. GATE15, het platform voor de Antwerpse student, ondersteunt onder de noemer STUDY360 22 markante pop-up-blokplekken waar meer dan 500 Antwerpse studenten terecht kunnen.

Sinds enkele jaren organiseert GATE15, het studentenplatform in Antwerpen, het project STUDY360 waarbij studenten samen kunnen blokken op verschillende pop-uplocaties in Antwerpen. Alle locaties hebben een uniek aspect waardoor ze het blokken een pak aangenamer maken voor de studenten. Per editie registreren zich gemiddeld 5.000 studenten en de bijhorende registratiecodes worden meer dan 15.000 keer gebruikt om in te loggen op een locatie.

Alle studieplekken beschikken over gratis wifi en stroompunten. Om de studenten extra te ondersteunen zorgt elke locatie volgens haar kunnen voor extra gastvrijheid: ontspanningsmogelijkheden, koffie, thee, water, gezonde snacks en hoofdtelefoons.

Om op een van de locaties te kunnen studeren, registreren studenten zich eenmaal aan het begin van de blokperiode op de website www.study360.be. Vervolgens krijgen ze een unieke code toegestuurd waarmee ze zich op elke locatie kunnen inloggen. Op de website kunnen studenten ook zien welke faciliteiten elke locatie aanbiedt en wordt live getoond hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn per locatie.

Aquafin

Deze gloednieuwe aanwinst krijgt de primeur als allereerste STUDY360 locatie in de buurt van Campus Drie Eiken en Groenenborger. Aquafin opent deze blokperiode haar deuren voor studenten met verschillende behoeftes. Je studeert hier steeds in kleine groepjes van zes tot acht studenten. Tussen het studeren door kan je aanschuiven bij de werknemers en proeven van de dagelijkse werksfeer. ‘s Middags kan je er genieten van een soep, broodje, slaatje of koffie. Bovendien kan je er deelnemen aan yogasessies.

Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

DIVA

In primeur kan je komen blokken in de leeszaal van de nieuwe bibliotheek van DIVA. De leeszaal en het depot van DIVA is geïntegreerd en vormen samen één geklimatiseerde ruimte, dit om de kostbare werken in optimale omstandigheden te kunnen bewaren. Dit betekent wel dat er geen catering voorzien is of toelaten. Een flesje water is wel toegelaten. Op de benedenverdieping zijn lockers om alles veilig op te bergen. In de leeszaal is enkel studiemateriaal en een laptop toegelaten.

Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen

De Bourla

Ook de Bourla is opnieuw van de partij. In de foyer van de schouwburg kan je in alle rust studeren. Voor een pauze kan je terecht in de inkomhal in het café PIERRE waar je koffie en iets zoet kan eten. Als het café dicht is, mag je er ook je lunch nuttigen. Tijdens de pauze kan je buiten op de Komedieplaats terecht voor een partijtje badminton. Er is gratis koffie, thee, water en fruit te verkrijgen. Breng wel je eigen tas mee.

Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen

Den Bell

Den Bell is een begrip in Antwerpen. Aan het einde van de 19e eeuw was het de eerste buitenlandse vestiging van de wereldberoemde telefoonfabrikant. Nu huisvest het karakteristieke gebouw meer dan 2 600 medewerkers van Stad Antwerpen. Studenten zijn welkom op de negende verdieping om er samen te studeren met zicht op de stad. Er worden twee vergaderzalen beschikbaar gesteld, voor telkens 10 studenten. De andere vergaderzalen worden gebruikt door stadsmedewerkers voor meetings of een opleiding.

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

Het Stadsmagazijn

Voor de eerste keer komt er een studieplek middenin het Schipperskwartier. Studenten kunnen er terecht op de historische zolder. Er is WIFI, gratis thee en water en er worden oordopjes uitgedeeld voor een optimale concentratie. Wie even wil ontspannen kan een partijtje ping pongen of een boek lezen in de leesruimte.

Keistraat 7, 2000 Antwerpen

Park Lane

Het luxueuze rusthuis zet zijn deuren open voor de studenten die naast studeren ook af en toe graag een baantje trekken in het zwembad of willen ontspannen in de jacuzzi. Park Lane is bijna elke dag open. Belangrijk te weten is dat niet elke studieplek een stroompunt heeft. Het is dus erg belangrijk dat je laptop voldoende is opgeladen.

Van Eycklei 34, 2018 Antwerpen

De overige locaties vind je op www.gate15.be