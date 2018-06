Maritiem Museum klaar in 2024 16 juni 2018

Het nieuwe Maritieme Museum op de Droogdokkensite aan het Eilandje moet in 2024 klaar zijn. Atelier Kempe Thill architects and planners zal het museum ontwerpen.





"De nieuwbouw zal een mooi geheel vormen met de bestaande ateliers die een make-over krijgen. Aan de buitenkant oogt het sober maar binnenin zal het geheel volop ruimtelijkheid uitstralen", legt schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens uit. Het Maritiem Museum wordt een actief belevingsmuseum in de bestaande gebouwencluster van de Algemene Werkhuizen Noord. Het zal een sterk verhaal over het maritiem verleden van de stad Antwerpen brengen, en ook de scheepsherstelling en de zorg voor varend erfgoed centraal stellen. Het ontwerp eert het middeleeuwse vrachtschip de Doelse Kogge, en zal de bijzondere waarde van deze archeologische vondst in de verf zetten. Behalve voor de Doelse Kogge zal het museum ook de thuishaven worden voor de stedelijke collectie vaartuigen en havenwerktuigen, en een deel van de maritieme collectie van het MAS. De komst van het nieuwe museum maakt deel uit van de ontwikkeling van de maritieme as op het Eilandje, met ook het MAS en het Red Star Line Museum. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de bouw van het Maritiem Museum. (ADA)