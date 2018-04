Marinower sust 'Wachtlijst-ouders 12 april 2018

Een dertigtal 'wachtlijst-ouders' heeft gisteravond uitleg gekregen over het systeem Meld je Aan Secundair. De diensten van schepen Claude Marinower susten ouders die nog geen plekje konden bemachtigen. "Er zal nog veel verschuiven op de wachtlijsten."





De stad en het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs maakten op 23 maart de eerste resultaten bekend van het online aanmeldingssysteem. Van de aangemelde kinderen kreeg 81% een voorkeurschool toegewezen. 618 kinderen strandden voorlopig op een of meerdere wachtlijsten. De 'wachtlijst-ouders' reageerden misnoegd. Tijdens een infosessie kregen ze gisteren transparantie in het systeem Meld je Aan Secundair. Maar eigenlijk waren ze maar in één ding geïnteresseerd: "hoe geraken we zo snel mogelijk van de wachtlijsten?" Een snelle oplossing is er niet. "We gaven onlangs slechts een tussenstand", zegt onderwijsconsulent Steven Penneman. "Een eerste verschuiving komt er vanaf 21 april. Dan gaan mensen die wél een plekje hebben zich effectief inschrijven. Na 16 mei vervallen de ongebruikte 'tickets' en verwachten we nog een verschuiving op de wachtlijsten. Na 29 mei worden alle resterende plaatsen bekend gemaakt en kunnen ouders zich vanaf 4 juni vrij inschrijven in 46 Antwerpse Meld Je Aan-scholen en de 20 scholen die niet deelnemen aan het systeem." (BJS)