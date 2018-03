Marinower: "aanmeldsysteem wordt in april geëvalueerd" 06 maart 2018

In Gent willen enkele ouders naar de rechter stappen tegen het online aanmeldsysteem voor het middelbaar onderwijs. Ze doen dit omdat hun kinderen niet naar de school van hun voorkeur kunnen gaan door de digitale loting. Ook Antwerpen gebruikt dit jaar voor het eerst zo'n systeem van digitale loting zoals dat al sinds 2010 van kracht is voor het basisonderwijs. Onderwijsminister Hilde Crevits en de onderwijsschepenen van Gent én Antwerpen zijn gisteren samengekomen om het systeem te bespreken en kwamen overeen het systeem in april te evalueren. "We hebben nu gewoon onze ervaringen als twee grootste onderwijssteden in Vlaanderen met de minister gedeeld", aldus Marinower. "Ze toonde zich bereid om de autonome bevoegdheid van beide steden in deze materie maximaal te respecteren".





Schepen van Onderwijs riep een kleine week geleden nog op om het aanmeldingssysteem voor alle Vlaamse scholen te verplichten in gebieden waar zich capaciteitsproblemen stellen én één inschrijfdatum te houden. Nu hebben Antwerpse middelbare scholen vrij de keuze om deel te nemen of niet. "Maar het kamperen voor de schoolpoorten werkt net de ongelijkheid in de hand". Ook de verplichte verdeling van vrije plaatsen over 'indicator' en 'niet-indicator' leerlingen wil Marinower afschaffen. "De sociale mix wordt al gerealiseerd door het computersysteem dat de plaatsen verloot, dus die extra maatregel is niet nodig", meent Marinower. (DILA)