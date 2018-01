Marc Van Peel: "Misschien blijf ik havenschepen" 22 januari 2018

02u25 0

Marc Van Peel (CD&V) sluit een nieuw mandaat als havenschepen niet uit. Hij zegt dat in een interview met een Antwerpse krant.





Van Peel, 68, is intussen ruim elf jaar havenschepen. Voordien was hij schepen voor Personeel. "Ik weet nog niet wat ik ga doen", stelt hij. "Je moet eerst op de lijst staan, dan verkozen worden én in de coalitie geraken. Waarna je nog de haven moet claimen. Het is wel leuk dat ik dagelijks mensen tegenkom die zeggen dat ik hopelijk voortdoe. Maar: wie liever heeft dat ik stop, komt dat niet vertellen." Veel hangt af van Kris Peeters, lijsttrekker voor CD&V. Als hij met N-VA in een coalitie belandt, is hij de grootste kanshebber om havenschepen te worden. (PHT)