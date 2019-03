Marc Van Peel mag zich ereschepen noemen: “Ik blijf begaan met watererfgoed”

philippe truyts

25 maart 2019

16u44 0 Antwerpen De Antwerpse gemeenteraad zal op voorstel van het college voormalig havenschepen Marc Van Peel (CD&V) vanavond de titel van ereschepen toekennen. Van Peel, die dit jaar 70 wordt, was achttien jaar lang schepen en dertig jaar gemeenteraadslid. “Ik mis de politiek niet”, zo laat hij weten. “Als vrijwilliger ga ik me toeleggen op watererfgoed in mijn stad.”

Marc Van Peel is toch een beetje onthecht geraakt. “Fijn dat u me belt, maar ik wist niet dat er vandaag een gemeenteraad was”, zo reageert de ex-politicus flegmatiek. Drie maanden nadat hij de deur van zijn geliefde Havenhuis achter zich dichttrok, geniet hij van een nieuw soort vrijheid. “Ik ben al drie weken naar India gereisd. Mijn lievelingsland. Ik heb wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om er mijn opvolgster (Annick De Ridder, N-VA, red.) voor te stellen aan heel wat mensen met wie ik een professionele band had opgebouwd.”

Van Peel, die op Linkeroever woont, blijft wel gepassioneerd door zijn stad en haar haven. “Ik ga proberen om voor de ontwikkeling van de Droogdokkensite (waar de stad een park en een Maritiem Museum plant, red.) de betrokken spelers bij elkaar te brengen.”