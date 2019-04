Marc Van Peel (CD&V): Nog maar net havenschepen af en nu al havenambassadeur Jan Aelberts

08 april 2019

20u34 0 Antwerpen Marc Van Peel (CD&V) is sinds 1 april aan de slag als havenambassadeur. In die functie ontvangt de ex-schepen delegaties wanneer zijn opvolger, havenschepen Annick De Ridder (N-VA), er niet is.

Marc Van Peel en de haven. Wie dacht dat dat huwelijk voorbij was nadat hij met pensioen ging, heeft het mis. Luttele maanden later zijn de twee weer samen.“Ik ben blij dat ik uit de politiek weg ben, maar de haven was ik zeker nog niet beu”, zegt de 69-jarige Van Peel aan vakblad Flows. “Ik zal belangrijke buitenlandse delegaties ontvangen, wanneer bijvoorbeeld Annick De Ridder of Jacques Vandermeiren (CEO Port of Antwerp, red.) verhinderd zijn, in lijn met wat ik vroeger ook al deed.”

Van Peel startte met zijn nieuwe ‘job’ op 1 april en ontving al een delegatie Amerikanen en ministers van transport uit Afrika. Hij was 12 jaar lang havenschepen voor CD&V. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in oktober van vorig jaar, stelde hij zich niet langer kandidaat. Sindsdien is hij officieel met pensioen.