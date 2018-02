Marathon nooit populairder, met dank aan De Wever 08 februari 2018

02u37 0 Antwerpen We staan nog een goede tien weken voor de start van de 33ste Ten Miles maar nu al is duidelijk dat vooral de marathon aan populariteit wint. En daar zit de deelname van burgemeester Bart De Wever voor iets tussen, zegt de organisatie.

"Als hij dat kan, dan kan ik dat ook", moet menig loper gedacht hebben wanneer ze Bart De Wever vorig jaar op de Grote Markt zagen finishen na een knappe 42 kilometer. De inschrijvingen voor de marathon lopen dan ook als een trein. "We zien nu al een toename van 25 procent en verwachten dat dat zo zal blijven. In totaal mikken we dus op iets meer dan 3.000 marathonlopers. Geen probleem want het parcours leent zich daar ook toe. Het effect De Wever is dus wel voelbaar", vertelt Greg Broekmans van organisator, Golazo. Het nieuwe gezicht voor de marathon wordt ex-veldrijder Sven Nys. "Ik loop geregeld 16 kilometer maar daar stopt het dan wel. 42 kilometer zal ook voor mij een echte uitdaging zijn. Ik heb nog enkele weken om mijn afstanden op te bouwen." De burgemeester laat ook weten dat hij zich opnieuw zal smijten voor de marathon.





Hobbeliger parcours

De werkzaamheden op de Leien zorgen dit jaar wel voor een verschuiving van het parcours. Zo wordt er via de Lange Nieuwstraat een bypass gelopen langs de campussen van de Universiteit, een stuk langer door de historische binnenstad dan anders dus. Een vermoedelijk mooier maar ook iets hobbeliger parcours over kasseien. De dodelijke Waaslandtunnel blijft achter aan het parcours. "We weten dat dat één van de moeilijkste punten is voor de deelnemers dus ieder moet voor zich goed uitmaken of ze het aankunnen. We voorzien daar ook steeds extra Rode Kruisposten voor moest het nodig zijn. We zullen geen verplichting van gezondheidsattest vragen, maar het is ook voor recreatieve sporters niet slecht om zich af en toe te laten testen bij een dokter. We raden dat ook aan via onze website", klinkt het.





Op 22 april worden er in totaal alvast 40.000 lopers verwacht aan de start. Inschrijven kan nog via www.agantwerp10miles.be (NBA)