Manon had een zwaar ongeluk, maar studeert nu met succes Communicatiemanagement

18 februari 2019

Manon Marquet (21) had drie jaar geleden een ongeluk met haar brommer, wat haar achterliet met een volledig verlamde linkerkant. Ook haar concentratievermogen en kortetermijngeheugen werden aangetast. Vandaag studeert ze aan de hogeschool, tegen alle verwachtingen in, en dat tot nu toe zelfs zonder herexamens.

“In april is het drie jaar geleden dat ik ben aangereden. Het verdict was: verlamming aan de linkerkant. Ik heb opnieuw moeten leren stappen, eten, praten, mezelf verzorgen met één arm, kortom, ik moest alles opnieuw leren alsof ik een peuter was. Zelfs de dingen die voor iedereen heel normaal lijken, zoals veters strikken en een boterham smeren, kon ik niet meer. Ik was doodongelukkig. En hoe gek het ook klinkt: ik voelde me schuldig. Ik voelde me een last tegenover mijn ouders, ik wilde gewoon terug normaal worden. Ik heb lang gedacht dat dit alles maar een nachtmerrie was, dat ik ’s morgens wel wakker ging worden met mijn lichaam van vroeger. Niet dus. Die constante vraag van ‘Hoe zou mijn leven er nu uit zien als ik geen ongeluk had gehad?’ was zeer moeilijk om mee te leven, want de toekomst werd in één klap zeer onzeker. Kon ik nog studeren? Ga ik ooit werk vinden? Ga ik kunnen trouwen en kinderen krijgen?”

“Wat dat studeren betreft, daar geloofde de dokter niet echt meer in. Hij dacht dat ik zelfs nooit meer goed zou kunnen praten, en in het begin was ik inderdaad mentaal ook heel verward. Mijn concentratie was erg aangetast, en ook mijn kortetermijngeheugen. Ik was net begonnen aan een opleiding Communicatiewetenschappen aan de universiteit, maar dat kon ik nu dus wel vergeten. Na een revalidatie van meer dan vier maanden begon het uiteindelijk toch beter met me te gaan, zowel fysiek als mentaal. Ik leerde opnieuw praten en wandelen, en ik heb ook heel hard gewerkt aan mijn concentratie en geheugen. Het leven was een groot vraagteken voor me geworden, maar ik had tijdens die maanden toch ook veel tijd gehad om over mijn studies na te denken, en ik besloot voor Communicatiemanagement aan de hogeschool te gaan. Mijn vorige studie aan de universiteit had ik destijds gekozen ‘om maar iets te doen’, want ik wist nog niet wat ik eigenlijk wilde in het leven. Daar heeft mijn ongeluk wel verandering in gebracht. De studie die ik nu doe vind ik veel boeiender, en heb ik ook veel bewuster gekozen, en dat was zonder mijn ongeluk waarschijnlijk niet gebeurd.”

“Het studeren gaat bij mij natuurlijk niet even vlot als bij medestudenten. Ik krijg wel extra tijd voor examens en taken, en ik mag mijn examens op de pc typen in plaats van te schrijven op papier, want dat kost me veel moeite. Maar ik moet dubbel zoveel inspanningen doen om alles te onthouden, en ik moet mijn leerstof héél vaak herhalen. Ik heb ook sneller pauzes nodig tijdens het studeren, en ook fysiek is het niet gemakkelijk: mijn lichaam ondervindt er ook last van als ik de hele tijd achter een bureau zit. Maar nu heb ik toch al drie examenperiodes achter de rug, zonder herexamens! Niemand had verwacht dat ik het zo goed zou doen. Dat bewijst dan maar weer dat wie niet waagt, niet wint. Als je het niet probeert, heb je volgens mij ook geen recht om te klagen dat het niet lukt.”

“Ik zou volgend jaar zoals veel studenten heel graag op Erasmus gaan, naar Portugal bijvoorbeeld. Maar dat is voor mij ook moeilijker: ik heb kiné nodig, voor bepaalde doktersbezoeken moet ik terug naar België, en ook een kot vinden is niet gemakkelijk aangezien bepaalde dingen aangepast moeten zijn. Volledig voor mezelf zorgen zoals de was doen en strijken is dan ook een uitdaging, maar ik ga het wel proberen. Ik heb al bewezen dat ik meer kan dan mensen denken, dus dit moet ook wel lukken.”