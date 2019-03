Mannen met koevoeten opgepakt Patrick Lefelon

16 maart 2019

Vrijdagmiddag verwittigde een opmerkzame burger de politie omdat hij in het Park Van Eeden ter hoogte van de Kleinde Doornstraat drie verdachte mannen opmerkte. Omdat de mannen mogelijks via het park wilden proberen in de tuinen van de nabijgelegen woningen binnen te dringen, kwam de politie ter plaatse. De eerste interventiepatrouille kon de mannen ter plaatse treffen en ging over tot controle. Zij bleken in het bezit van onder meer twee koevoeten en een kniptang. Omdat ze geen verklaring konden geven voor hun materiaal en hun aanwezigheid op locatie en bovendien geen geldige verblijfplaats hadden in ons land, werden ze gearresteerd en meegenomen voor verder onderzoek. De verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.