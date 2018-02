Manager Havenbedrijf wint award voor duurzaamheid 24 februari 2018

Eric de Deckere, duurzaamheidsmanager bij het Havenbedrijf Antwerpen, won donderdag de zogenaamde CSR-award voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij haalde het van sterke kandidaten van de bedrijven Engie en Lidl.





De CSR-award is een initiatief van Time4Society. De jury oordeelde op vier criteria: een ecologisch, sociale en economische pijler én de samenwerking met alle belanghebbenden. De Deckere is in het Havenbedrijf de stuwende kracht achter de tweejaarlijkse duurzaamheidsrapporten, waar ook Voka-Alfaport en de Maatschappij Linkerscheldeoever hun steentje toe bijdragen. "We hebben met de hele gemeenschap al een mooi traject afgelegd en daar mogen we trots op zijn", reageert een opgetogen De Deckere. Hij maakt ook deel uit van de eerste leerstoel in duurzame transformatie die de Antwerp Management School vorig jaar oprichtte.