Man wordt zonder reden aangevallen en krijgt rake klappen Sander Bral

24 februari 2019

16u10 0 Antwerpen In het Statiekwartier is een man vanuit het niets en zonder enige aanleiding aangevallen zaterdag. Het slachtoffer kreeg rake klappen en raakte gewond. De politie kon meteen twee verdachten arresteren.

Zaterdag liep een man verwondingen op nadat hij werd aangevallen door enkele mannen. Het slachtoffer wandelde met zijn partner door de Anneessensstraat aan het Centraal Station. Uit het niets en zonder enige reden zouden de verdachten zich tegen het koppel gekeerd hebben. Er vielen enkele rake klappen. Meteen kwamen er verschillende ploegen van de politie ter plaatse en terwijl in de radiokamer de omgeving met camera’s werd uitgekamd, deden interventieteams van noodhulp en snelleresponsteam hetzelfde in de straten. Twee personen kwamen in aanmerking voor de feiten en werden gecontroleerd. Er waren voldoende aanwijzingen om hen te arresteren. De juiste omstandigheden van de feiten moeten nog verder onderzocht worden. Het is niet duidelijk hoe ernstig verwond het slachtoffer raakte.