Man weg met waterpijp

Er is ingebroken in een theehuis in de Verschansingstraat in Antwerpen. De dader forceerde een toegangsdeur aan de achterzijde en kwam zo uit in een ruimte waar waterpijpen worden opgeslagen. De man was allicht een liefhebber, want hij ging ervandoor met een waterpijp en een kilogram kolen. Hij blijft op te sporen. (PLA)