Man vrij onder voorwaarden opnieuw opgepakt bij overval NBA

23 december 2018

14u32 0

Op het Van Schoonbekeplein werd zaterdagochtend een man bedreigd door iemand die beweerde gewapend te zijn. Hij eiste geld. Toen het slachtoffer hem niet voldoende kon geven, verplichtte de verdachte het slachtoffer om thuis meer geld te gaan halen en ook dat af te geven. Toen de verdachte vertrok, werd de politie verwittigd. Het snelleresponsteam merkte de verdachte op in de Duboisstraat en kon hem snel overmeesteren. Hij werd door het slachtoffer herkend en bleek in het bezit van een mes. Ook de buit kon gerecupereerd worden. De man van 46 had een lang strafblad en was vrij onder voorwaarden. Hij werd gearresteerd en meegenomen voor verder onderzoek.