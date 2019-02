Man verwacht schouderklop van rechter omdat hij IS-strijder wilde terughalen (maar riskeert zelf 40 maanden) Federaal procureur vordert 40 maanden cel Patrick Lefelon

21 februari 2019

15u19 2 Antwerpen De Antwerpse IS-strijders Aziz H. en Monir S. riskeren vijf jaar cel voor lidmaatschap aan een terroristische organisatie. Waar de mannen zitten, is niet geweten. Broer Mustapha H. was vanmiddag wel op de rechtbank. Voor hem vraagt de federale procureur 40 maanden cel. “Ik had van de rechtbank een schouderklop verwacht”, reageerde Mustapha in tranen.

De twee broers Aziz en Mustapha H. en hun vriend Monir S. gingen in het voorjaar 2014 op ‘vakantie’ naar het Turkse Antalya. Zij vertrokken wel vanop de luchthaven van Dusseldorf. Een maand later kwamen alleen Mustapha en Monir terug.

Aziz die net voor de afreis ouderschapsverlof had genomen, verdween over de grens richting Syrië. Daar sloot hij zich aan bij een islamitische terreurgroep waar ook Antwerpenaar Feisal Yamoun bij zat. Yamoun was destijds één van de stichters van de Antwerpse radicale beweging Shariah4Belgium. Aziz kende hem nog van toen.

Vermagerd en uitgeput

In het najaar van 2014 vertrokken Mustapha H. en Monir S. een tweede keer richting Turkije. Deze keer raakten de speurders het gsm-signaal van Mustapha kwijt in de buurt van de Turks-Syrische grensstad Gaziantep. Veel buitenlanders steken daar over naar Syrisch oorlogsgebied. Weer een maand later kwam alleen Mustapha terug.

De federale procureur leidde uit gsm-berichten en geldafhalingen af dat de drie mannen zich wilden aansluiten bij een islamitische terreurgroep. “Waarom kwam Mustapha anders helemaal vermagerd en uitgeput terug? Dat is toch niet de bedoeling van een vakantie in Turkije”, zei de procureur.

“Bekommerd om broer”

Zij vorderde vijf jaar cel voor Aziz H. en Monir S. Voor Mustapha H. eiste zij 40 maanden cel omdat hij hulp zou geboden hebben aan een terreurgroep.

Mustapha H. ontkende. Meer zelfs, hij was verontwaardigd. In tranen richtte hij zich tot de rechters: “Ik was echt bekommerd om mijn broer. Ik wilde hem terughalen uit Syrië. Ik had een bedankje verwacht omdat ik dat geprobeerd heb. Maar nee, veertig maanden cel alleen maar om mijn broer te helpen.”

Zijn advocate Charlotte De Boeck zag weinig concrete elementen tegen Mustapha H. “Nergens heeft hij wetens en willens een daad gesteld die als hulp aan een terreurgroep kan geïnterpreteerd worden. De man heeft een vaste job, is na elke reis teruggekeerd om hier een normaal leven verder te leiden. Wat de verontrustende berichten en gebeden op zijn voicemail betreft, die zijn toch perfect begrijpbaar als je weet dat het om zijn broer gaat. Als de rechtbank meent dat de vordering ontvankelijk is, dan vraag ik de vrijspraak.”

De rechtbank doet op 22 maart uitspraak.