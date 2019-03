Man verstopt 46 xtc-pillen en cannabis in onderbroek Sander Bral

13 maart 2019

Tijdens een politiepatrouille op vrijdag merkte de politie in de Pelikaanstraat een verdacht voertuig op met aangedampte ruiten. De politie ging over tot controle en stelden al meteen een sterke cannabisgeur vast. Er waren voldoende aanwijzingen om de inzittenden te fouilleren. Bij de bestuurder werden twee xtc-tabletten en een kleine hoeveelheid marihuana aangetroffen. Eén van de passagiers had een zak met 46 tabletten xtc en een kleine hoeveelheid cannabis in zijn onderbroek verstopt. Een andere passagier was in het bezit van één xtc-pil. Drie keer werd een voorstel gedaan voor een onmiddellijke minnelelijke schikking. De bestuurder kreeg ook een pv voor drugs in het verkeer.