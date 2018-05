Man vernielt vitrine voor fles alcohol 14 mei 2018

02u34 0

Een getuige zag zaterdagavond hoe een man de vitrine van een winkel stuksloeg en een fles drank meegriste. De verdachte wandelde weg in de richting van de Oranjestraat. De politie kwam meteen ter plaatse en deed nazicht in de omgeving.





In eerste instantie bleef dat nazicht negatief. Maar later in de nacht kon de politie de verdachte toch nog vatten en overbrengen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. De man van 28 gaf de feiten zelf toe. (NBA)