Man toont mes aan ex en wordt opgepakt 17 augustus 2018

02u26 0

Een 34-jarige Antwerpenaar riskeert 14 maanden effectieve celstraf voor het belagen van zijn ex.





Hoewel Sven V. al in februari 2018 door de rechter een contactverbod kreeg opgelegd, bleef hij zijn ex lastigvallen. De politie pakte hem op 22 mei 2018 op nabij het Sint-Jansplein, nadat hij zijn ex een mes had getoond. Hij had de vrouw iets daarvoor al tientallen keren opgebeld.





Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 3.500 euro. "Mijn cliënte wordt al sinds 2013 lastiggevallen en durft amper haar deur uit. Ze leeft al vijf jaar in een ware hel."





Sven V.'s advocate, Charlotte De Boeck, betwistte dat haar cliënt zijn ex met een mes bedreigde. "Dat heeft ze verzonnen."





Vonnis op 23 augustus. (BJS)