Man raakt klem op Albatrostram DE LIJN ONDERZOEKT HOE ACCORDEONGEDEELTE VEILIGER KAN DAVID ACKE

02u45 0 Klaas De Scheirder Slachtoffer Mallory Allegaert. Antwerpen De Lijn is een onderzoek gestart nadat een pendelaar klem kwam te zitten op de nieuwe Albatros in het accordeongedeelte. De laptop van het slachtoffer brak door het voorval, dat volgens de man te wijten is aan een constructiefout. Hij vraagt dringend maatregelen van de vervoersmaatschappij.

Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe ze het accordeongedeelte, het flexibele tussenstuk dat ervoor zorgt dat de lange tram bochten kan nemen, in de Albatrostram veiliger kan maken. Pendelaar Mallory Allegaert kwam klem te zitten tussen een informatiebord dat de tramlijnen weergeeft en het beweegbare tussenstuk dat ervoor zorgt dat de tram bochten kan nemen. De man nam de tram in Merksem. Omdat er veel volk op de tram was, moest hij in het verbindingsstuk plaatsnemen. "De plek was voorzien als staanplaats want er waren handvaten om je vast te houden", vertelt hij. Maar in de scherpe bocht ter hoogte van Merksem Gasthuishoeve en Burgemeester Nolf kwam Allegaert plots vast te zitten. "Ik voelde hoe ik plots achteruit werd getrokken en dat mijn schouders werden samengeperst. Ik hoorde hoe mijn laptop in mijn rugzak brak", vertelt Allegaert. Pas wanneer de tram op een recht stuk reed kon hij zich bevrijden.





Volgens Allegaert is dit voorval te wijten aan een constructiefout die snel opgelost moet worden. "Anders vallen er binnenkort meer slachtoffers." Allegaert vraagt aan De Lijn dringend maatregelen. "Er moeten waarschuwingsborden komen zodat mensen weten dat ze moeten oppassen en dat informatiebord moet daar weg. Ik zou het fijn vinden dat ze mijn laptop vergoeden maar in de eerste plaats wil ik alle andere reizigers waarschuwen. Ik mag er niet aan denken dat een kind daartussen terecht komt", aldus de man.





Mallory Allegaert Het slachtoffer kwam klem te zitten tussen het informatiebord en het accordeongedeelte toen de tram een scherpe bocht maakte.

Rugzak

Allegaert bracht De Lijn per e-mail op de hoogte. Omdat dit het eerste bekende voorval is, besloot De Lijn zijn ingenieurs te vragen of dergelijke dingen kunnen gebeuren. Ondertussen heeft De Lijn de camerabeelden van het incident bekeken en die bevestigen het verhaal van Allegaert. "Op de beelden is inderdaad te zien dat meneer plots naar achter werd getrokken. Toen hij zich bevrijdde, was te zien dat zijn rugzak kapot was en dat hij naar de bestuurder stapte om dit dit melden", vertelt Astrid Hulhoven, woordvoerster bij De Lijn.





In Antwerpen rijden nu 48 Albatrostrammen. "Op basis van de beelden zullen we bekijken welke maatregelen we kunnen nemen zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Welke dat concreet zullen zijn, kan ik nog niet zeggen maar ik denk bijvoorbeeld inderdaad aan het plaatsen van waarschuwingsbordjes op de trams", aldus Hulhoven.





Mallory Allegaert Het onderste deel van Mallory zijn laptop kwam volledig los.