Man ook in beroep schuldig aan jodenhaat BJS

23 maart 2019

18u21 0 Antwerpen Een 31-jarige Palestijn is vrijdag ook in beroep schuldig bevonden aan het aanzetten tot jodenhaat tijdens een pro-Palestijnse manifestatie in Antwerpen. Hij krijgt daarvoor opschorting.

De manifestatie vond plaats op het Sint-Jansplein op 12 juli 2014, kort na de start van een militaire operatie in de Gazastrook in Israël. Vijfhonderd deelnemers riepen leuzen als ‘Free Palestine’ en zwaaiden met Palestijnse vlaggen. Het Forum der Joodse Organisaties diende twee dagen later klacht in, nadat het een filmpje van de manifestatie onder ogen had gekregen. Daarop was te zien hoe beklaagde Suhail A., zelf een Palestijn uit de Gazastrook, mee een anti-joodse leuze in het Arabisch begon te scanderen vanop het podium. De leuze verwees naar de verdrijving van de joden uit de stad Khaybar in 629 en is volgens het Forum der Joodse Organisaties een oproep tot genocide van de joden.

Suhail A. verklaarde eerst dat hij de slogan in een emotionele opwelling had geroepen. Later zei hij dat hij niet wist dat de leuze een discriminerende betekenis had: ze verwees volgens hem gewoon naar een conflict tussen joden en moslims. De man werd in eerste aanleg veroordeeld tot zes maanden en zeshonderd euro boete, beiden met uitstel.