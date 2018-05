Man onder invloed rijdt tegen geparkeerde wagens 30 mei 2018

Een 38-jarige bestuurder kwam in de nacht van maandag op dinsdag op de Belgiëlei in aanrijding met vijf geparkeerde auto's. Een getuige hoorde een luide knal, zag de ravage en verwittigde de politie. De bestuurder beweerde dat hij in slaap was gevallen achter het stuur. Een ademtest wees uit dat de man onder invloed van alcohol reed.De vijf geparkeerde wagens liepen allemaal zware schade op. (BSB)