Man met rijverbod rijdt dronken rond 05 september 2018

02u38 0

De lokale politie voerde maandagnamiddag een controle-actie uit op de Oudeleeuwenrui. Het team controleerde de boorddocumenten en onderwierp bestuurders aan een adem- en een speekseltest.





In totaal werden 63 voertuigen en 89 inzittenden gecontroleerd. Eén iemand legde een positieve ademtest af terwijl hij al een rijverbod op zijn naam had staan. Bovendien kon hij geen geldig keuringsbewijs voorleggen. Zijn wagen werd vastgelegd met een wielklem voor de rest van de duur van zijn rijverbod.





Verder reed één wagen onverzekerd rond, werd één iemand betrapt op gsm-gebruik achter het stuur en konden drie bestuurder geen geldig inschrijvings- of keuringsbewijs voorleggen. Eén iemand schond de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs. (BSB)