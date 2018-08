Man lichtgewond na steekpartij aan bakkerij 13 augustus 2018

Een man is zaterdagavond lichtgewond geraakt bij een steekincident in de Gemeentestraat. In een bakkerij in de straat ontstond een woordenwisseling tussen het personeel en enkele aanwezige klanten. De ruziemakers gingen uiteindelijk naar buiten en een van de klanten zou dan een mes bovengehaald hebben en een personeelslid van de bakkerij verwond hebben aan de rug. Hij werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie spoort de verdachte van de steekpartij op. (VTT)