Man in rolstoel voor derde keer overvallen Patrick Lefelon

13 december 2018

20u10 0 Antwerpen Een 52-jarige mindervalide man is in het Ibis-hotel in de Lange Kievitstraat overvallen door twee mannen. Zij bonden hem vast, pikten zijn bankkaarten en ontfutselden hem ook zijn pincode. In totaal maakten zij bijna 3.000 euro buit.

Voor de 52-jarige mindervalide man is het de derde keer dat hij in gelijkaardige omstandigheden wordt overvallen.

De man die in een rolstoel zit, had de twee mannen leren kennen in het Café Jozef op het Koningin Astridplein in Antwerpen. De mannen spraken af om samen de nacht door te brengen in hotel Ibis. De 52-jarige betaalde er een kamer. Wat er zich op de kamer afspeelde, is nog niet duidelijk.

Enkele hotelgasten sloegen alarm toen zij hulpgeroep hoorden. Het hotelpersoneel trof de 52-jarige man halfnaakt en vastgebonden aan. Zijn rolstoel stond naast het bed.

De twee kerels waren er met zijn bankkaart vandoor. De mannen schreven eerst 150.000 euro over van de spaar- naar de zichtrekening en probeerden dat bedrag dan af te halen. Dat lukte niet.

Zij maakten hooguit 3.000 euro buit. Dat geld spendeerden zij in een casino. Zij deden ook een aankoop bij een juwelier. Hij verwittigde de politie omdat hij zijn bedenkingen had bij de klanten.

De lokale recherche van de Antwerpse politie heeft ondertussen drie verdachten opgepakt. Twee ervan, een 33-jarige Macedoniër uit Aalst en een 27-jarige Antwerpenaar, verschenen donderdag voor de raadkamer. Een derde verdachte, een 29-jarige Antwerpenaar zit al langer in de cel.

Advocaten Ergun Top en Stephanie Verbiest die voor de aangehouden man uit Aalst komen, zeggen dat hun cliënt ontkent. Zijn aanhouding en die van zijn kompaan is wel verlengd met een maand.