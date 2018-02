Man heeft 121 zakjes coke bij 28 februari 2018

Het wijkteam City van de politie zette zondag ter hoogte van Luisbekelaar een verdacht voertuig aan de kant. De bestuurder was in het bezit van een gestolen gsm en zijn passagier had 4 gram cocaïne op zak. Beide mannen stonden bovendien geseind. Tijdens huiszoekingen bij de verdachten werden 121 verpakkingen cocaïne en een boksijzer aangetroffen. Beide panden werden verzegeld en de verdachten werden gearresteerd.





Tijdens een anti-inbraakactie Argus op maandagavond werd bij een controle van een voertuig in de Pothoekstraat 11 gram speed en 8 gram cannabis aangetroffen. De bestuurder had ook 905 euro cash op zak. Op basis van deze vaststellingen werd een huiszoeking uitgevoerd bij de verdachte. Daarbij werd maar liefst 1,2 kilogram speed en 5 000 euro cash gevonden. (PLA)